Inter news squadra in ritiro ad Appiano | è la prima volta in stagione Il motivo

Inter news. L’Inter modifica il proprio avvicinamento alla sfida contro il Como. Cristian Chivu, alla vigilia della gara di domani alle 18 a San Siro, ha deciso di portare la squadra in ritiro ad Appiano Gentile nelle 24 ore che precedono il match. Una scelta inedita rispetto alle abitudini del tecnico nerazzurro, che fino a oggi aveva sempre preferito lasciare ai giocatori la possibilità di rientrare a casa la sera prima delle partite. Nella conferenza stampa pre-derby di due settimane fa Chivu aveva spiegato così la sua linea di gestione del gruppo: “Fin qui non abbiamo mai fatto un ritiro. È una mia scelta: voglio dare più tempo libero ai giocatori, molti sono stati in nazionale e non sono mai stati a casa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

