Inter Miami-Vancouver Whitecaps

2025-12-05 18:31:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anteprima della partita di . Sabato tutto si riversa al Chase Stadium mentre Inter Miami e Vancouver Whitecaps si contendono la finale della MLS Cup, una fase che nessuno dei due club ha mai conquistato prima. L’Inter Miami arriva con il vento in poppa dopo uno spietato post-campionato. La squadra di Javier Mascherano ha segnato almeno quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite di playoff, travolgendo gli avversari con l’attacco più pericoloso del campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

