Inter Liverpool il Prefetto di Milano impone il divieto | ecco di cosa si tratta

Inter News 24 In vista di Inter Liverpool in programma a San Siro la prossima settimana, il Prefetto di Milano ha imposto un divieto davvero molto importante. In vista del cruciale incontro di UEFA Champions League tra l’ Inter e il Liverpool, in programma il prossimo 9 dicembre alle ore 21:00 presso lo stadio “G. Meazza” (San Siro), il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha emanato un’ordinanza restrittiva. Il provvedimento è stato disposto per garantire il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico, spesso correlate all’abuso di bevande alcoliche in occasione di eventi ad alta affluenza e tensione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, il Prefetto di Milano impone il divieto: ecco di cosa si tratta

