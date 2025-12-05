Inter l’attacco segna quasi il doppio | il confronto con la passata stagione

Inter. L’attacco dell’ Inter continua a dimostrarsi un reparto di primissimo livello. Entrando nel mese di dicembre, il quartetto formato da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny ha già messo a segno 25 reti complessive. Un dato che illumina quanto la fase offensiva stia rappresentando un vero punto di forza per la squadra nerazzurra in questa stagione. Rispetto alla stagione precedente, il confronto è impietoso: la produzione offensiva è sensibilmente aumentata. Con lo stesso numero di partite giocate l’attacco nerazzurro nella scorsa stagione era fermo a 13, con 1 0 gol della Thu-La e solo uno ciascuno da parte di Taremi, Arnautovic e Correa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

