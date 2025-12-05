inter como tre nerazzurri si giocano il posto sulla fascia destra le scelte negli altri reparti

Inter News 24 Inter Como, tre calciatori nerazzurri si giocano il posto sulla fascia destra. E negli altri reparti invece le scelte sono le seguenti. La prossima gara di campionato tra Inter e Como non è solo uno scontro diretto in campo, ma anche un affascinante duello in panchina. La partita è carica di significati, specialmente dopo i momenti di sliding doors della scorsa estate che hanno portato l’ex centrocampista spagnolo Cesc Fàbregas a rimanere alla guida del Como e l’ex difensore rumeno Cristian Chivu ad approdare sulla panchina nerazzurra. La posta in palio è alta: tre punti fondamentali per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

