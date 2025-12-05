Inter Como si preannuncia una sfida ricca di emozioni Un primato a testa per le due lombarde in questa Serie A
di Lorenzo Vezzaro Inter Como: numeri, protagonisti e tendenze: le ragioni per cui il match di San Siro vale molto più di tre punti. La sfida tra Inter e Como, in programma domani sera a San Siro, mette una di fronte all’altra due realtà agli antipodi per caratteristiche ma identiche nella solidità del percorso fin qui compiuto. Da un lato ci sono i nerazzurri di Cristian Chivu, miglior attacco del campionato; dall’altro i lariani guidati da Cesc Fabregas, capaci di costruire la difesa più ermetica della Serie A 202526. Un incrocio che i numeri raccontano alla perfezione e che spiega perché questo match rappresenti un vero banco di prova per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com
