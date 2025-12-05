Inter Como parla Biasin | Ecco chi gioca a destra E in mezzo al campo…
Inter News 24 Inter Como, il giornalista Fabrizio Biasin non ha dubbi. Ecco chi giocherà secondo lui a destra e in mezzo al campo. Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin è intervenuto nel podcast L’ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio per commentare l’imminente sfida di campionato che vedrà l’ Inter affrontare il Como. LEGGI ANCHE: Inter Como, Chivu ha dubbi sulla fascia destra. E a centrocampo. Biasin ha analizzato le insidie che il Como, guidato dal tecnico Cesc Fàbregas, potrebbe riservare all’undici di Cristian Chivu sabato sera. Le sue riflessioni si sono concentrate sulla necessità per i nerazzurri di approcciare la partita con la massima concentrazione, evitando cali di tensione dopo il successo in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
