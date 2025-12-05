Inter Como le probabili scelte di Fabregas E la difesa lariana è più che blindata

Inter News 24 Inter Como, ecco le possibili scelte di Cesc Fabregas in vista della sfida di sabato pomeriggio. E la difesa lariana è una sicurezza. I numeri parlano chiaro: assieme alla Roma, il Como vanta attualmente la miglior difesa del campionato. L’allenatore Cesc Fàbregas si gode la straordinaria solidità difensiva della sua squadra, che in questo inizio di stagione ha commesso un solo passo falso e si appresta a sfidare l’Inter con l’obiettivo di stupire. Il precedente di San Siro e l’evoluzione lariana. Circa un anno fa, in un gelido San Siro, il Como riuscì a tenere testa all’Inter fino agli ultimi istanti, cedendo solo nei minuti di recupero a causa del colpo del KO inflitto dal francese Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

