Inter Como Lautaro Martìnez punta al primo gol contro i lariani Il bomber argentino va a caccia del settimo centro in questa Serie A

Inter News 24 Inter Como, Lautaro Martinez punta alla sua 30ª vittima in Serie A: il centravanti argentino non ha mai segnato contro i lariani. Lautaro Martinez, l’attaccante argentino dell’ Inter, si prepara a raggiungere un nuovo traguardo storico in Serie A. Con 121 gol e 28 assist all’attivo, il “Toro” è a caccia della sua 15ª partecipazione attiva in campionato, un obiettivo che dimostra ulteriormente la sua importanza per la squadra nerazzurra. Lautaro a caccia del traguardo contro il Como. La sfida contro il Como potrebbe essere l’occasione perfetta per l’attaccante argentino per raggiungere una nuova pietra miliare: la 30ª vittima diversa in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Lautaro Martìnez punta al primo gol contro i lariani. Il bomber argentino va a caccia del settimo centro in questa Serie A

