Inter Como ecco la designazione arbitrale | le scelte per campo e Var

Inter News 24 Inter Como, arrivano le scelte sulla designazione arbitrale. Vediamo chi dirigerà la gara di San Siro tra campo e Var. L’Associazione Italiana Arbitri ( AIA ) ha comunicato le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di campionato, ufficializzando la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro tra i nerazzurri e il Como in programma sabato a San Siro. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Inter Como, Chivu con 3 dubbi alla vigilia: queste le zone del campo coinvolte A dirigere la sfida tra l’ Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fàbregas sarà il fischietto Di Bello. Sarà assistito a bordo campo da Imperiale e Bianchini, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale sarà ricoperto da Piccinini. 🔗 Leggi su Internews24.com

