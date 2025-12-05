Inter Como ecco la designazione arbitrale | le scelte per campo e Var

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Como, arrivano le scelte sulla designazione arbitrale. Vediamo chi dirigerà la gara di San Siro tra campo e Var. L’Associazione Italiana Arbitri ( AIA ) ha comunicato le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di campionato, ufficializzando la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro tra i nerazzurri e il Como in programma sabato a San Siro. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Inter Como, Chivu con 3 dubbi alla vigilia: queste le zone del campo coinvolte A dirigere la sfida tra l’ Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fàbregas sarà il fischietto Di Bello. Sarà assistito a bordo campo da Imperiale e Bianchini, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale sarà ricoperto da Piccinini. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter como ecco la designazione arbitrale le scelte per campo e var

© Internews24.com - Inter Como, ecco la designazione arbitrale: le scelte per campo e Var

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter como designazione arbitraleInter-Como: a San Siro designato Di Bello, l’arbitro della gara con la Cremonese - Per la gara di San Siro tra Inter e Como è stato designato Marco Di Bello di Brindisi. Si legge su espansionetv.it

inter como designazione arbitraleDesignazioni arbitrali della 14ª giornata: scelto La Penna per Napoli-Juventus - Tutte le designazioni arbitrali per il 14° turno di Serie A: c'è XXXXX per Como- Riporta gianlucadimarzio.com

inter como designazione arbitraleSerie A, le designazioni: Napoli-Juve a La Penna, per Inter-Como c'è Di Bello - Ad arbitrare il big match tra Napoli e Juventus sarà Federico La Penna. Riporta msn.com

inter como designazione arbitraleSERIE A - Inter-Como affidata a Doveri, Zufferli per Cagliari-Roma, Torino-Milan a Chiffi - Ad arbitrare il big match tra Napoli e Juventus sarà Federico La Penna, mentre per Inter- Si legge su napolimagazine.com

inter como designazione arbitraleLe designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A - com/it come Le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A. Come scrive msn.com

Serie A, gli arbitri per le sfide Scudetto: La Penna in Napoli-Cagliari, Massa per Como-Inter - Le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie A. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Como Designazione Arbitrale