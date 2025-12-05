Inter Como Chivu ha già deciso l’attacco titolare | i segreti dietro alla sua gestione meticolosa

Internews24.com | 5 dic 2025

Inter News 24 anche nelle sostituzioni. L’Inter si prepara ad affrontare la sfida contro il Como, valida per il quattordicesimo turno di Serie A, e l’allenatore Cristian Chivu ha già in mente le mosse per l’attacco. Per la gara di domani sera a San Siro, il tecnico rumeno ripartirà dal sodalizio più rodato ed esperto: il capitano Lautaro Martinez, fresco dopo aver riposato nell’ultimo match, affiancherà l’attaccante francese Marcus Thuram, sostituito poco dopo il secondo gol segnato al Venezia. Come analizza La Gazzetta dello Sport, la coppia titolare sente ora alle spalle la “genuina spinta” delle due giovanissime novità: il francese Ange-Yoan Bonny e l’italiano Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

