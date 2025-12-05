Inter Como Chivu ha dubbi sulla fascia destra E a centrocampo…

Inter News 24 Inter Como, mister Chivu ha un dubbio sulla corsia di destra. A centrocampo invece pare aver già optato per questa scelta. L’Inter si prepara per l’impegno di campionato contro il Como, ma l’allenatore Cristian Chivu deve risolvere alcuni importanti nodi di formazione, con l’ombra della sfida di Champions League contro il Liverpool che incombe. Il principale dubbio, come evidenziato da Tuttosport, riguarda chi schierare sulla cruciale fascia destra. La posizione di esterno destro a tutta fascia è il vero punto interrogativo per i nerazzurri. Carlos Augusto, il duttile esterno brasiliano, è stato impiegato in quel ruolo sia nel Derby che nella sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Chivu ha dubbi sulla fascia destra. E a centrocampo…

