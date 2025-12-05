Inter Carlos Augusto vicino al rinnovo | Marotta lima i dettagli

L 'Inter si avvicina alla sessione di calciomercato invernale, ma non lascia nulla al caso, cercando di salvaguardare alcuni uomini con dei rinnovi di contratto mirati per rafforzare il proprio legame. Beppe Marotta e la dirigenza sarebbero pronti a blindare ulteriormente Carlos Augusto, esterno duttile, arrivato a Milano con il ruolo di vice Dimarco. Nel corso del tempo, però, Carlos Augusto si è rivelato sempre più duttile, tanto da portare l'allora allenatore Simone Inzaghi a provarlo nel ruolo di braccetto. Con Cristian Chivu, invece, il classe 1999 si sta rivelando utile anche sulla fascia destra, per far fronte all'assenza di Denzel Dumfries.

