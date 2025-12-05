Intelligenza artificiale ed etica | nasce SEPAI - Society for the Ethics and Politics of Artificial Intelligence - Un convegno a Roma Tre il 4 e 5 dicembre per il suo avvio Enel partner strategico

Nasce la Society for the Ethics and Politics of Artificial Intelligence (SEPAI), un nuovo centro di ricerca e riflessione dedicato alle comunità di studiosi impegnati nell’analisi critica, etica e politica dell’intelligenza artificiale. La conferenza inaugurale di SEPAI si è tenuta a Roma il 4 e il 5 dicembre 2025 presso il Rettorato dell’Università Roma Tre, in via Ostiense 133. L’evento rappresenta un momento fondativo per il dibattito italiano e internazionale su come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo i confini della decisione umana e trasformando i paradigmi sociali, economici e culturali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intelligenza artificiale ed etica: nasce SEPAI - Society for the Ethics and Politics of Artificial Intelligence - Un convegno a Roma Tre il 4 e 5 dicembre per il suo avvio, Enel partner strategico

