Intellettuali-poliziotto contro la casa editrice Passaggio al Bosco alla rassegna Più libri più liberi
Una vicenda surreale, degna di una analisi critica Un plotone di intellettuali-poliziotto si è letteralmente scatenato contro la presenza della casa editrice "Passaggio al bosco" alla rassegna libraria romana detta "più libri più liberi". A dare l'abbrivio è stato l'onorevole Emanuele Fiano,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
