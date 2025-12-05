Inside Gargano il promontorio si accende di storie e di luce

Luce, immagini e racconti contemporanei stanno per cambiare il modo di guardare il Gargano. Inside Gargano, Viaggio nel cuore della Puglia, accompagnerà residenti e visitatori dal 6 al 14 dicembre 2025 in un itinerario notturno tra piazze, borghi e videomapping pensati per riscoprire identità, memoria e spiritualità di una terra profondamente legata alle proprie radici. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Inside Gargano, il promontorio si accende di storie e di luce

