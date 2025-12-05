Innovazione made in Naples | RethaiN è il progetto dell’anno premiata anche Janus Pni tutti i vincitori

L’edizione 2025 del Premio Nazionale per l’Innovazione si apre sotto il segno della Campania: RethaiN, progetto nato alla Federico II, si aggiudica sia il premio di categoria sia il titolo di vincitore assoluto, mentre JANUS conquista il premio SearchOn – AI for future. Una doppietta che mette Napoli al centro della mappa nazionale dell’innovazione. Al termine di quarantott’ore di presentazioni e pitch sono stati decretati i vincitori della XXIII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione ( Pni ), la più importante e capillare business plan competition d’Italia, promossa dalla Rete italiana delle Università, Incubatori accademici e Start Cup regionali – PniCube, e organizzata quest’anno con l’Università degli Studi di Ferrara, la main sponsorship di Gruppo Iren e Prysmian Group, e la main partnership di Almaviva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Identità, Etica e Innovazione: il nuovo volto del Made in Italy Ringrazio #QSMItalia per aver dato spazio e visibilità al recente evento che ho avuto il piacere di moderare: “`, : - facebook.com Vai su Facebook

La 'magia' della tradizione Made in Naples dai piatti al mondo - Chi viene qui ha grandi aspettative: ecco perché dedichiamo agli ospiti anima e cuore. ansa.it scrive

Naples Shipping Week, challenge per giovani innovatori e imprese nelle attività sottomarine - Tra le iniziative inedite della recente Naples Shipping la presentazione di un’originale «challenge» destinata a giovani innovatori e imprese chiamate a sviluppare soluzioni sostenibili e ... Scrive ilmattino.it

Startup del settore food negli Usa con finnziamenti made in Naples - A Napoli si finanziano le startup del settore food & beverage che vogliono portare i propri prodotti negli Stati Uniti. Riporta ilmattino.it

Innovazione e Made in Italy a Diplomacy, il festival della diplomazia - Questo e molto altro all'interno dell'osservatorio presentato e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani ... Lo riporta adnkronos.com

Sostenibilità, innovazione e Made in Italy: Confindustria Moda prepara il Piano Strategico Nazionale per una filiera più forte e competitiva - Al Venice Sustainable Fashion Forum 2025, imprese e istituzioni della filiera moda hanno ribadito che la sostenibilità è una leva strategica per la competitività del Made in Italy, fondata su ... Segnala corriere.it

Roma24 nel progetto Sport e Innovazione Made in Italy - Una partnership per promuovere il Made in Italy nel mondo attraverso lo sport italiano e l’innovazione. Segnala fidal.it