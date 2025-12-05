La Pro Soccer Lab diventa un " Centro formazione coaches ". Sono cominciati gli incontri di formazione per mister al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, organizzati dalla Pro Soccer Lab in collaborazione con Alessandro Recenti e "Coaches". La Pro Soccer Lab, infatti, ha aderito al progetto di formazione allenatori " Next!Coaches " e per tutta la stagione seguirà il percorso proposto da " We Are Coaches ", la community di formazione allenatori, diventando così un Centro formazione Coaches. "Siamo felici di aderire al progetto proposto da "Next!Coaches" e da Alessandro Recenti – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica della Pro soccer lab – che ringrazio ancora una volta per la grande disponibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziati a Castiglione gli incontri per formare i mister del futuro