Infrastrutture ed eventi per il rilancio del Sud | al Napoli Racing Show arrivano anche le congratulazioni di Mattarella

“Dalle infrastrutture ai grandi eventi: ponti, treni, porti, strade e aeroporti per un Sud leader del Mediterraneo” è il titolo del convegno in programma domani, sabato 6 dicembre, alle ore 15,30 presso il Tennis Club Napoli, promosso nell’ambito del Napoli Racing Show. Lo sviluppo del Sud, attraverso infrastrutture strategiche e grandi eventi, è uno dei temi centrali che la manifestazione motoristica, che si svolgerà nel capoluogo partenopeo dal 6 all’8 dicembre, vuole portare all’attenzione nazionale. Il convegno rappresenta un appuntamento di alto spessore istituzionale ed economico, pensato per delineare il futuro del Mezzogiorno come piattaforma strategica per l’intero bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

