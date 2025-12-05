Infortunio Sulemana tegola per l’Atalanta! L’attaccante salta Verona e non solo | ecco quanto dovrà star fuori l’ex Southampton I dettagli

Infortunio Sulemana, tegola per l’Atalanta! Salterà Verona enon solo! Svelati i tempi di recupero dell’attaccante ex Southampton. I dettagli Brutte notizie per Kamaldeen Sulemana e per l’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro ha riportato postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Sulemana, tegola nell'Atalanta: l'esito degli esami e i tempi di recupero - Brutte notizie per l'Atalanta, che nei prossimi impegni dovrà rinunciare all'apporto di Kamaldeen

FLASH | Atalanta-Genoa, tegola per Palladino: Sulemana costretto al cambio - Pomeriggio di Coppa Italia non proprio fruttuoso, dal punto di vista degli infortuni, per

ATALANTA - Sulemana, postumi distrattivi del muscolo ileopsoas destro, out 15-20 giorni - Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante nerazzurro riporta postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro.

