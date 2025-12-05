Infortunio Sulemana tegola per l’Atalanta! L’attaccante salta Verona e non solo | ecco quanto dovrà star fuori l’ex Southampton I dettagli
Infortunio Sulemana, tegola per l’Atalanta! Salterà Verona enon solo! Svelati i tempi di recupero dell’attaccante ex Southampton. I dettagli Brutte notizie per Kamaldeen Sulemana e per l’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro ha riportato postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
INFORTUNIO SULEMANA ? Per #Sulemana, postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro: prognosi tra i 15 e 20 giorni. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente in casa #Atalanta
