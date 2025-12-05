Infortunio Perin le condizioni in vista del Napoli | ecco come sta Spalletti ne valuta la convocazione le ultime in casa Juve
Infortunio Perin, il portiere lavora ancora a parte alla Continassa. Filtra fiducia per la convocazione contro il Napoli: la sua disponibilità è vitale per la panchina. Prosegue il lavoro differenziato per Mattia Perin in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Il portiere della Juventus si sta allenando ancora a parte alla Continassa. Nonostante questo, filtra ottimismo: la fiducia per la sua convocazione per il big match del Maradona è alta. La sua potenziale disponibilità è cruciale per la Juventus. Perin è il prototipo del secondo portiere affidabile, un elemento di grande sicurezza per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
