Infortunio Gatti operazione al ginocchio riuscita Il difensore può sorridere | adesso è arrivato il momento di recuperare

Infortunio Gatti, l’operazione al ginocchio è un successo: il difensore sorride dal letto d’ospedale sui social, ora inizia il recupero. L’operazione al menisco per Federico Gatti è perfettamente riuscita. Il difensore della Juventus, infortunatosi prima della sfida contro il Napoli, ha voluto tranquillizzare i tifosi bianconeri postando un ritratto su Instagram direttamente dal letto d’ospedale. Infortunio Gatti, Spalletti spera di recuperarlo quanto prima. Il giovane difensore appare sorridente, un segnale di ottimismo dopo l’intervento chirurgico che lo costringerà a restare fuori dal campo per diverse settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, operazione al ginocchio riuscita. Il difensore può sorridere: adesso è arrivato il momento di recuperare

