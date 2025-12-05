Infortunio Dumfries out anche col Como ma il rientro si avvicina! La speranza è di averlo in panchina in quel match

Inter News 24 : la data individuata. L’Inter continua a fronteggiare una piccola ma significativa emergenza sulla fascia destra, un reparto cruciale nel modulo tattico dell’allenatore Cristian Chivu. Oltre all’assenza ormai prolungata di Matteo Darmian, il tecnico rumeno dovrà fare a meno anche dell’olandese Denzel Dumfries per la prossima sfida di campionato contro il Como. Nonostante il calendario fitto e l’importanza degli impegni ravvicinati, il club meneghino non vuole affrettare i tempi di recupero dei suoi esterni titolari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Dumfries, out anche col Como ma il rientro si avvicina! La speranza è di averlo in panchina in quel match

