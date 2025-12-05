Infortunio contro il Genoa l’Atalanta perde Kamaldeen Sulemana per almeno due settimane

L’infortunio rimediato contro il Genoa priverà l’Atalanta di Kamaldeen Sulemana per almeno due settimane, costringendolo a saltare le tre sfide contro Verona, Chelsea e Cagliari. L’esterno ghanese classe 2002 è stato costretto al cambio dopo 21 minuti a causa di un problema di natura muscolare che ha richiesto accertamenti attraverso ulteriori esami strumentali. Il riscontro finale parla di postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente e la progressione avverrà in linea con l’evoluzione del quadro clinico-strumentale, ma indicativamente lo stop dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-20 giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

