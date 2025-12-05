Informatica quantistica Pisa record della Normale al Qip 2026

PISA – L’ informatica quantistica di Pisa sarà protagonista al prossimo Quantum Information Processing (Qip), il più importante congresso mondiale dedicato alla quantum information theory, in programma a Riga, in Lettonia, dal 23 al 30 gennaio. La Scuola normale superiore ha infatti ottenuto 6 degli 8 interventi italiani selezionati dal comitato internazionale, un risultato che la colloca ai vertici della ricerca globale. Qip è considerato il principale appuntamento per studiosi e laboratori che lavorano allo sviluppo dei sistemi quantistici. Ogni edizione raccoglie oltre un migliaio di ricercatori provenienti da università e centri di eccellenza di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

