Influenza Covid raffreddore | 585mila italiani a letto Quali sono i virus che circolano di più

Nella settimana dal 24 al 30 novembre l'incidenza delle infezioni respiratorie è stata pari a 10,4 casi per 1.000 assistiti contro gli 8,96 della settimana precedente. A comunicarlo è l'Istituto superiore di sanità (Iss) nel nuovo rapporto della sorveglianza RespiVirNet. A livello nazionale si. 🔗 Leggi su Today.it

