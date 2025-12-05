Influenza Conversano UniBa | Virus ha terreno fertile nei bambini vaccino unica arma

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - "In Italia abbiamo un sistema di sorveglianza che registra la circolazione dei virus influenzali nella popolazione, gestito dall'Istituto superiore di sanità. I dati delle ultime settimane mostrano che l'influenza sta già circolando molto, soprattutto tra i bambini. L'ultimo aggiornamento indica 9 casi ogni 1.000 abitanti, ma nei bambini tra i 3 e i 4 anni si arriva a 29-30 casi ogni 1.000. Come spesso accade, quindi, il virus trova terreno fertile nella popolazione infantile". Così all'Adnkronos Salute Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto e docente incaricato della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università degli studi di Bari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Influenza, Conversano (UniBa): "Virus ha terreno fertile nei bambini, vaccino unica arma"

