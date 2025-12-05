Influenza casi in aumento in Italia | sono 3,3 milioni da inizio stagione

(Adnkronos) – Casi di influenza in aumento in Italia. L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 24 al 30 novembre, è stata pari a 10,4 casi per 1.000 assistiti (contro gli 8,96 del bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente e "come atteso per il periodo". E' quanto rileva il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

L’aumento anticipato dei casi di influenza registrato in queste settimane in Europa richiama l’importanza di proteggere tempestivamente le fasce più fragili della popolazione. In questo scenario, le farmacie continuano a rappresentare un presidio fondamental - facebook.com Vai su Facebook

“Impennata nel rilevamento dei casi di influenza aviaria in Europa”. Lo rileva l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), sottolineando che è “imperativo rafforzare la sorveglianza e applicare stringenti misure di biosicurezza”. Vai su X

Influenza, casi in forte aumento: 585mila nuovi contagi in una settimana. Iss: colpiti soprattutto i bambini - Inizia a salire decisamente la curva dei casi di influenza (e in generale di infezioni respiratorie acute) in Italia nell’ultima settimana. Si legge su gazzettadelsud.it

Influenza, in Italia casi in aumento. Ecco perché quest'anno il virus è arrivato prima - Leggi su Sky TG24 l'articolo Influenza, in Italia casi in aumento. Segnala tg24.sky.it

Influenza, aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio - Tra nuovi virus e varianti, gli esperti prevedono un picco tra dicembre e gennaio ... Lo riporta quifinanza.it

Infezioni respiratorie. Prosegue l’aumento dei nuovi casi, nell’ultima settimana sono stati quasi 600 mila - L’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 24 al 30 novembre, è stata pari a 10,4 ... Secondo quotidianosanita.it

Influenza in anticipo, casi in aumento in Italia: sintomi e varianti - In Italia i contagi influenzali stanno aumentando: l’11,2% dei campioni analizzati la scorsa settimana è risultato positivo e i bambini restano la fascia più colpita. Da tg24.sky.it

Influenza, stagione partita in anticipo in Europa: la situazione in Italia - La stagione influenzale è partita in anticipo di circa un mese in tutta Europa. Si legge su ilsole24ore.com