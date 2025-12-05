Influenza | casi in aumento 582mila nell' ultima settimana

AGI - Inizia a salire decisamente la curva dei casi di influenza (e in generale di infezioni respiratorie acute) in Italia nell'ultima settimana. Dal 24 al 30 novembre l'incidenza è stata pari a 10,4 casi per 1.000 assistiti (vs 8,96 nel bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo. Sono stati stimati circa 585mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 3 milioni e 300mila casi. L'incidenza più elevata si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 33 casi per 1.000 assistiti. Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall'Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Influenza: casi in aumento, 582mila nell'ultima settimana

