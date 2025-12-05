Infarto trattamento rivoluzionario | Ridotti i decessi e i nuovi episodi

Una nuova strategia terapeutica per chi ha subìto un infarto che permette di ridurre la mortalità delle persone colpite. Consiste nel fatto di trattare subito con angioplastica non solo la lesione responsabile dell’evento acuto, ma anche le arterie vicine, nonostante non siano direttamente responsabili dell’infarto. Le tecnica è stata messa a punto dalla Cardiologia del Maggiore, guidata dal professor Gianni Casella e, recentemente, è stata presentata al Congresso dell’American Heart Association di New Orleans e pubblicata su Lancet. Una strategia che si contrappone alla rivascolarizzazione che si può definire ’limitata’ e che interviene solo sulla lesione responsabile dell’attacco cardiaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infarto, trattamento rivoluzionario: "Ridotti i decessi e i nuovi episodi"

