Infantino sicuro | Sarà il più grande Mondiale di sempre per queste motivazioni Penso che…

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha tracciato le linee del prossimo evento calcistico globale, sottolineando l'unicità del Mondiale 2026. Durante il suo intervento, Infantino ha accolto i presenti con un messaggio che ha superato le barriere linguistiche: "Benvenuti

L'ex top model assisterà Infantino nella cerimonia di venerdì come fece nel 2006 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Infantino: "Un rischio Milan-Como all'estero. Mondiali sempre in inverno? Ci stiamo riflettendo" - Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha affrontato alcuni temi d’attualità, a margine dell’assemblea generale dell’Efc a Roma. Scrive gazzetta.it

La FIFA e Infantino spingono per stadi nuovi in Italia: "Sicuramente ce la faremo" - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato a margine dell'Assemblea Generale dell'EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel di Roma, soffermandosi anche sul controverso tema legato agli stadi in ... Segnala tuttomercatoweb.com