Infantino parla del prossimo campionato mondiale di calcio prima del sorteggio avvenuto questa sera. Le dichiarazioni del numero uno della FIFA. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Washington poco prima del sorteggio per i Mondiali 2026, che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Il presidente ha sottolineato l'importanza di questa edizione della Coppa del Mondo, la prima con 48 squadre partecipanti, un cambiamento storico per il torneo. Infantino ha parlato della crescita del calcio globale e dell'impatto che il Mondiale 2026 avrà sull'espansione del gioco, non solo nelle nazioni ospitanti, ma anche in molte altre regioni del mondo.

Infantino è convinto: «Mondiali? Sarà un evento senza precedenti. Abbiamo i presupposti per creare qualcosa di unico»