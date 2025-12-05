India il bambino di 3 anni che entra nella classifica mondiale degli scacchi

Un bambino indiano di tre anni, sette mesi e 20 giorni, Sarwagya Singh Kushwaha, è diventato il più giovane giocatore di scacchi mai valutato dalla Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE). Il bimbo ha superato il precedente record detenuto dal suo connazionale Anish Sarkar. Che aveva tre anni, otto mesi e 19 giorni quando è entrato nel sistema di valutazione FIDE lo scorso novembre. Kushwaha, che frequenta la scuola materna nello stato centrale indiano del Madhya Pradesh, ha ottenuto un punteggio rapido di 1572, secondo il sito web della federazione. Per ottenere una valutazione FIDE, un giocatore deve sconfiggere almeno un altro giocatore valutato. 🔗 Leggi su Open.online

