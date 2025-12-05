Incursione sospetta sulla base navale di Brest | droni bersagliati dall’artiglieria francese

Ieri sera cinque droni non identificati hanno sorvolato la base navale francese dell’ Île Longue, installazione militare che affaccia sulla rada di Brest, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della Marine Nationale classe Le Triomphant. Considerata la rilevanza del sito militare, il battaglione di artiglieria marittima posto a difesa della base ha aperto il fuoco, bersagliando a più riprese gli UAV di provenienza sconosciuta, attraverso quelli che sono stati riportati come “diversi tiri antidrone”. Le fonti francesi della Prefettura Marittima Atlantica hanno dichiarato che “ Non sono state minacciate infrastrutture sensibili “, annunciando che la procura militare di Rennes aprirà comunque un’indagine giudiziaria sull’incidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Incursione “sospetta” sulla base navale di Brest: droni bersagliati dall’artiglieria francese

Leggi anche questi approfondimenti

Sospetta frode sui fondi europei. Tra i fermati, l’ex ministra Federica #Mogherini e l’ambasciatore #Sannino. L’accusa della Procura belga: presunte irregolarità negli appalti sui programmi di formazione dei diplomatici. #Tg1 Donato Bendicenti - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, i Marines si addestrano a sbarchi e incursioni a Porto Rico. Il Pentagono ristruttura una base sull’isola: ampliate le piste per i B-2 - Infatti il Pentagono ha avviato i lavori per ammodernare l'ex base navale di Roosevelt Roads, una delle più grandi stazioni navali Usa al mondo, attiva durante la Guerra Fredda e chiusa 20 anni fa ... Lo riporta quotidiano.net

Venezuela, ex base Usa della Guerra Fredda ristrutturata. E i Marines si esercitano in manovre di sbarco a Porto Rico - Gli Stati Uniti stanno ristrutturando un'ex base navale della Guerra Fredda abbandonata da tempo nei Caraibi per supportare le operazioni in Venezuela. Lo riporta ilmessaggero.it

La base navale a Porto Rico - Di ieri la notizia, diffusa dalla Reuters, che l'esercito Usa sta ammodernando una ex base navale della Guerra Fredda da tempo abbandonata a Porto Rico suggerendo preparativi per operazioni prolungate ... Scrive quotidiano.net

'Usa stanno ammodernando ex base navale a Porto Rico' - L'esercito Usa sta ammodernando una ex base navale della Guerra Fredda da tempo abbandonata a Porto Rico suggerendo preparativi per operazioni prolungate contro il Venezuela. Secondo ansa.it

Il video dell'incursione dei caccia russi: lancio di missili su una base ucraina che ospita dei jet F-16 - I servizi d'intelligence russi (Fsb) hanno affermato che attacchi con missili ipersonici Kinzhal sono stati effettuati su un centro di spionaggio elettronico vicino a Kiev e su una base aerea che ... Come scrive video.corriere.it