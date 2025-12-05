Incidenti sempre più auto coinvolte | a Latina +9,8% in un anno

5 dic 2025

Aumenta il numero degli incidenti stradali in Italia e parallelamente anche quello delle auto coinvolte. Facendo parale i dati, nel 2024 nel nostro Paese sono stati registrati 317.365 sinistri, per un totale di oltre 207.000 vetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

