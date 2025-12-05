Incidente su via Salaria tra macchina e autocarro | donna gravissima muore in ospedale
Non ce l'ha fatta una 60enne gravissima dopo un incidente su via Salaria tra la sua macchina e un autocarro. È deceduta in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#A24 #TrattoUrbano ? chiusura nodo tra #BivioA24 e #TangenzialeEst causa #incidente in #CirconvallazioneTiburtina #Salaria uscita consigliata #Fiorentini @WazeLazio #viabiliLAZ Vai su X
#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est Incidente all'interno della Nuova Circonvallazione Interna, code in direzione Salaria #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
Incidente su via Salaria tra macchina e autocarro: donna gravissima muore in ospedale - Non ce l’ha fatta una 60enne gravissima dopo un incidente su via Salaria tra la sua macchina e un autocarro. Si legge su fanpage.it
SETTEBAGNI – Scontro frontale auto-furgone sulla Salaria: donna grave in ospedale - Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, sulla via Salaria a Roma. Secondo tiburno.tv
Dirigente romano perde la vita in un incidente sulla Salaria - Un grave incidente lungo la via Salaria, nei pressi di Cittareale in provincia di Rieti, ha causato la morte di Adriano Franchi, 56 anni, figura di riferimento della Camera di Commercio di Roma e molt ... Scrive rainews.it
Chi era Adriano Franchi, dirigente della Camera di Commercio di Roma morto in un incidente sulla Salaria - Adriano Franchi, dirigente della Camera di Commercio di Roma, muore in un tragico incidente sulla via Salaria. Da tag24.it
Incidente sulla Salaria, morto un dirigente della Camera di Commercio di Roma: la moglie in gravi condizioni - Tragedia sulla Salaria, in un incidente stradale perde la vita un dirigente delle Camera di Commercio di Roma: grave la moglie ... Si legge su notizie.it
Incidente frontale sulla via Salaria: donna di 60 anni grave, traffico in tilt - Incidente stradale frontale sulla Via Salaria tra un’utilitaria e un autocarro: l’automobilista, una donna di 60 anni, forse colta da malore, è stata ricoverata in gravi condizioni. Scrive msn.com