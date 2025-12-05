Incidente nel Milanese schianto frontale auto-camion | gravissima una donna di 52 anni

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente questa mattina sulla Sp30 all'altezza di Vernate (Milano) dopo uno scontro auto-camion. La donna a bordo della vettura, 52 anni, è in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente milanese schianto frontaleIncidente nel Milanese, schianto frontale auto-camion: gravissima una donna di 52 anni - Grave incidente questa mattina sulla Sp30 all’altezza di Vernate (Milano) dopo uno scontro auto- fanpage.it scrive

Grave incidente nel Milanese, schianto frontale tra un camion e un'auto: donna in coma - Una donna di 52 anni è rimasta ferita in modo grave dopo un incidente stradale lungo la Provinciale 30, a Vernate (Milano). Segnala milanotoday.it

incidente milanese schianto frontaleIncidente nel Milanese, schianto frontale tra un furgone e un tir: morto un ragazzo di 23 anni - I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i due feriti dalle rispettive vetture. Come scrive milanotoday.it

Schianto frontale tra un furgone e un tir: muore un ragazzo di 23 anni - Un ragazzo di 23 anni è morto mentre era alla guida di un furgone in seguito a uno scontro con un Tir. Secondo today.it

incidente milanese schianto frontaleIncidente sulla via Emilia. Frontale tra furgone e Tir. Morto conducente 23enne - Sul posto polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto. Riporta msn.com

incidente milanese schianto frontaleIncidente sulla via Emilia: il 23enne Nicolas Costa muore nello scontro frontale tra furgone e Tir - Tragedia all’altezza di Vizzolo Predabissi: la vittima era alla guida del furgone, ferito il camionista. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Milanese Schianto Frontale