Incidente mortale a Firenze

Incidente mortale questo pomeriggio a Firenze, in via Circondaria, intorno alle 17.15. Il tragico incidente è costato la vita al conducente di un ciclomotore.L’uomo, nato nel 1967 e residente a Firenze, era alla guida del mezzo a due ruote diretto verso via Gordigiani quando, per ragioni da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

