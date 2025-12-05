Incidente fra furgoni con sversamento fra Santa Croce e Montopoli | code in Fi-Pi-Li

Disagi per i viaggiatori della Fi-Pi-Li oggi, 5 dicembre, a causa di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto fra Santa Croce sull'Arno e Montopoli. Secondo le prime informazioni, sono stati coinvolti due furgoni, con sversamento di sostanze oleose. Il tratto di strada è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

