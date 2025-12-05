Incidente bus Mestre chiusa l' inchiesta | gli indagati sono sette
SI è chiusa l'inchiesta giudiziaria sulla tragedia del bus precipitato dal cavalcavia di Marghera nell’ottobre 2023. Dopo mesi di accertamenti, i magistrati della Procura di Venezia hanno definito il perimetro delle responsabilità: sono sette gli indagati per la tragedia, tutti dirigenti del Comune. Resta fuori dal provvedimento l’amministratore delegato della società La Linea, Massimo Fiorese, per il quale i pm valutano l’archiviazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Avviso #Viabilità ? La Centrale operativa della Polizia locale comunica un incidente sulla Tangenziale di Mestre, dopo lo svincolo Terraglio, in direzione Trieste ?Forti i rallentamenti per il traffico Città metropolitana di Venezia AVM/Actv Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette - L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stra ... Riporta tg24.sky.it
Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati - La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Scrive quotidiano.net
Strage dell'autobus, chiuse le indagini: salgono a 7 gli indagati per l'incidente in cui morirono 22 persone - Dopo oltre due anni e due richieste di proroga, la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'incidente dell'autobus precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre il ... ilgazzettino.it scrive
Strage del bus caduto dal cavalcavia, attesa per la chiusura dell'inchiesta: gli indagati potrebbero aumentare - C'è attesa per la chiusura delle indagini sul terribile incidente del 3 ottobre del 2023, quando un bus turistico precipitò dal cavalcavia superiore ... Riporta ilgazzettino.it