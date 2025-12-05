Incidente bus Mestre chiusa l' inchiesta | gli indagati sono sette

SI è chiusa l'inchiesta giudiziaria sulla tragedia del bus precipitato dal cavalcavia di Marghera nell’ottobre 2023. Dopo mesi di accertamenti, i magistrati della Procura di Venezia hanno definito il perimetro delle responsabilità: sono sette gli indagati per la tragedia, tutti dirigenti del Comune. Resta fuori dal provvedimento l’amministratore delegato della società La Linea, Massimo Fiorese, per il quale i pm valutano l’archiviazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

