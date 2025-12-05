Incidente bus Mestre chiusa l' inchiesta | gli indagati sono sette

Tg24.sky.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SI è chiusa l'inchiesta giudiziaria sulla tragedia del bus precipitato dal cavalcavia di Marghera nell’ottobre 2023. Dopo mesi di accertamenti, i magistrati della Procura di Venezia hanno definito il perimetro delle responsabilità: sono sette gli indagati per la tragedia, tutti dirigenti del Comune. Resta fuori dal provvedimento l’amministratore delegato della società La Linea, Massimo Fiorese, per il quale i pm valutano l’archiviazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

incidente bus mestre chiusa l inchiesta gli indagati sono sette

© Tg24.sky.it - Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente bus mestre chiusaIncidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette - L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stra ... Riporta tg24.sky.it

incidente bus mestre chiusaChiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati - La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Scrive quotidiano.net

incidente bus mestre chiusaStrage dell'autobus, chiuse le indagini: salgono a 7 gli indagati per l'incidente in cui morirono 22 persone - Dopo oltre due anni e due richieste di proroga, la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'incidente dell'autobus precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre il ... ilgazzettino.it scrive

incidente bus mestre chiusaStrage del bus caduto dal cavalcavia, attesa per la chiusura dell'inchiesta: gli indagati potrebbero aumentare - C'è attesa per la chiusura delle indagini sul terribile incidente del 3 ottobre del 2023, quando un bus turistico precipitò dal cavalcavia superiore ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Bus Mestre Chiusa