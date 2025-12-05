Incidente a Ronciglione auto si ribalta sulla Cassia | un ferito
Incidente sulla Cassia a Ronciglione. Intorno alle 9 di venerdì 5 dicembre un'auto è uscita di strada finendo ribaltata su un fianco in un campo adiacente alla carreggiata, all'altezza del chilometro 27. Le cause dell'incidente, che è autonomo, sono ancora in corso di accertamento. La persona. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
