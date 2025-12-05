Incidente a Roma | frontale su via Salaria morta una donna di 60 anni
Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, lungo via Salaria? all’altezza del chilometro 17, nella zona di Settebagni?. Intorno alle 16 una Renault Twingo e un autocarro Iveco si sono scontrati frontalmente.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la conducente dell’utilitaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidente a Roma: scontro auto-bici, 73enne muore in ospedale LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per incidente al km 279 tra il bivio A1-Var Baccheraia e Firenze Nord #viabiliTOS #viabiliFI Vai su X
SETTEBAGNI – Scontro frontale auto-furgone sulla Salaria: donna grave in ospedale - Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 5 dicembre, sulla via Salaria a Roma. Scrive tiburno.tv
Incidente frontale sulla via Salaria: donna di 60 anni grave, traffico in tilt - Incidente stradale frontale sulla Via Salaria tra un’utilitaria e un autocarro: l’automobilista, una donna di 60 anni, forse colta da malore, è stata ricoverata in gravi condizioni. Come scrive msn.com
Incidente in via Fontana Candida: Suv travolge e uccide un 67enne che attraversa la strada. Ciclista ucciso sull'Aurelia - Un uomo è morto, il 3 dicembre, dopo un incidente stradale avvenuto lungo via Aurelia a Roma, allo svincolo con via Castel di Guido. roma.corriere.it scrive
Incidente nella notte: scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti - L'impatto fra una Fiat Tipo e una Opel Corsa nel territorio di Nettuno. Riporta romatoday.it
Incidente a Roma: investito da automobilista, morto 67enne - La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 3 dicembre in via di Fontana Candida. romatoday.it scrive
Scontro frontale tra due auto a Nettuno: morto un ragazzo di 19 anni, tre feriti gravi - Tragedia a Nettuno, dove un 19enne è morto in un incidente tra due auto. Secondo fanpage.it