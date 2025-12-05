Incidente a Fabrica di Roma tra camion e trattore | Falerina chiusa e un ferito

Viterbotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Fabrica di Roma. Coinvolti nello scontro un camion e un trattore, poco prima delle 16 di venerdì 5 dicembre, sulla strada provinciale 27 via Falerina. Il trattore è finito fuori strada e si è ribaltato all'altezza del chilometro 7,800, nei pressi della Ceramica Cielo.Il conducente del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

