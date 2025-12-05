Inchiesta strage bus Mestre | 7 indagati

19.00 La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Nell' avviso di conclusione delle indagini non compare, invece, l'amministratore delegato della società La Linea Massimo Fiorese, per il quale i pm potrebbero chiedere l'archiviazione. Per gli indagati le accuse sono, a vario titolo,di omicidio colposo,lesioni colpose e stradali,crollo colposo. Morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

La strage di Piazza Fontana, un'inchiesta quasi "impossibile”’. Ecco l'ordinanza del giudice Guido Salvini, prima e dopo un'interminabile indagine che - causa molteplici depistaggi - non hai portato alla scoperta dei colpevoli. Sul Domani nel Blog Mafie. editori Vai su X

Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo, coinvolto nell'inchiesta partita prima della sua evasione e della cattura in Spagna. I dispositivi venivano mandati con i droni o lanciati dall'esterno - facebook.com Vai su Facebook

Chiusa l'inchiesta sulla strage del bus di Mestre: 7 gli indagati - Sono tutti dirigenti ed ex dirigenti del Comune di Venezia. Si legge su rainews.it

Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre: sono sette gli indagati - Chiusa l’inchiesta sulla strage del bus di Mestre: sono sette gli indagati. Lo riporta lettera43.it

Chiusa inchiesta su strage del bus di Mestre, 7 indagati - La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023. Lo riporta quotidiano.net

Pullman caduto dal cavalcavia a Mestre, chiuse le indagini: quattro nuovi indagati, sono dirigenti e funzionari del Comune - Il 3 ottobre 2023 un bus turistico è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera: 22 persone in gita a Venezia hanno perso la vita, 15 sono rimaste ferite, alcune gravemente. Secondo msn.com

Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette - L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stra ... Da tg24.sky.it

Strage dell'autobus, chiuse le indagini: salgono a 7 gli indagati per l'incidente in cui morirono 22 persone - Dopo oltre due anni e due richieste di proroga, la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'incidente dell'autobus precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre il ... Si legge su ilgazzettino.it