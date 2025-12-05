Inchiesta Saint Vincent trovati 130mila euro in contanti in casa dell’amica di Aldo Spinelli

La somma è stata sequestrata nell’ambito delle perquisizioni legate all’inchiesta sul Casinò. Caterina Morgia dovrà giustificarne il possesso alla luce del suo reddito. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Inchiesta Saint Vincent, trovati 130mila euro in contanti in casa dell’amica di Aldo Spinelli

Inchiesta sul casinò di Saint-Vincent, perquisizioni anche in Puglia L’indagine coinvolge 33 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta Saint-Vincent, tra gli indagati anche l’imprenditore genovese Spinelli ligurianotizie.it/inchiesta-sain… via @LiguriaNotizie Vai su X

Inchiesta Casinò Saint-Vincent: fiches in cambio di mazzette, indagati funzionari della casa da gioco - Si riempie di nuovi dettagli l'operazione che ha fatto luce su un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro. Da agimeg.it

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent: la mappa dei rapporti che ha fatto saltare i controlli - Tra dirigenti infedeli, aziende compiacenti e clienti privilegiati, l’indagine rivela un sistema che andava avanti da anni senza incepparsi ... Secondo giornalelavoce.it

Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent: 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro, indagati dieci torinesi - La procura di Aosta ipotizza anche i reati di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ricettazione ... Segnala torinotoday.it

L’inchiesta sul Casinò di Saint-Vincent travolge 33 persone. Perquisizioni a Volpiano, Moncalieri, San Mauro e nel Vercellese - Aldo Spinelli, 84 anni, il re delle concessioni portuali già travolto dal caso Toti, si sarebbe presentato al Casinò di Saint- Si legge su giornalelavoce.it

Inchiesta Saint-Vincent, tra gli indagati anche l’imprenditore genovese Spinelli - Vincent l’imprenditore ligure Aldo Spinelli: sua la perquisizione, difesa parla di operazione lecita. Da ligurianotizie.it

Saint-Vincent, fiches in cambio di mazzette: indagato l’ex patron di Genoa e Livorno Spinelli - Secondo gli investigatori di Aosta, Spinelli avrebbe corrotto due funzionari del casinò per cambiare 85mila euro in contanti in fiches, aggirando le norme anti- Segnala calcioefinanza.it