Incanto di Natale riaccende il borgo di Ruffano | luci musica gusto e tradizioni

RUFFANO - Il borgo natalizio più magico del Basso Salento è pronto a riaccendersi per le festività di fine anno. A Ruffano torna l’InCanto di Natale con un ricco calendario di appuntamenti e imperdibili attrazioni a partire lunedì 8 dicembre. L’evento, nella meravigliosa cornice del centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Viareggio si illumina il Natale con l'esibizione delle Donne Incanto questo pomeriggio dalle 18, sul Belvedere delle Maschere - facebook.com Vai su Facebook

“InCanto di Natale” riaccende il borgo di Ruffano - Il borgo natalizio più magico del Basso Salento è pronto a riaccendersi per le festività di fine anno. Secondo corrieresalentino.it

Ruffano si illumina per le feste con “InCanto di Natale” - L’apertura ufficiale dell’evento avverrà l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con la presentazione alla presenza delle autorità locali, tra cui il Commissario Prefettizio Claudio Sergi, e del Diretti ... Si legge su giornaledipuglia.com

'L’Incanto del Natale’, si accende a Sinalunga con spettacoli di magia e marionette, cori gospel, mercatini, Babbo Natale e il Grinch - Il 7 e l’8 dicembre a Sinalunga avrà inizio la rassegna ‘L’Incanto del Natale’ che scalderà il borgo con le atmosfere natalizie tra luci, spettacoli, giochi e musica, regalando una magia capace di coi ... radiosienatv.it scrive

Natale a Borgo Valsugana, un mese di luci, tradizioni e incanto dal 6 dicembre al 6 gennaio - Il Natale a Borgo Valsugana torna a illuminare il centro storico con un programma intenso che accompagnerà residenti e visitatori dal 6 dicembre al 6 ... Riporta secolo-trentino.com

Il Borgo di Babbo Natale illumina di magia il Ricetto di Candelo - Il Borgo di Babbo Natale torna a incantare il Ricetto di Candelo, e trasforma il borgo medievale in un luogo dove la magia prende vita e ogni angolo racconta una storia di festa. Lo riporta siviaggia.it

NEMI NATALE DA FAVOLA: PIU’ DI 100 INSTALLAZIONI LUMINOSE E LA MAGIA DELLE FIABE PRENDE VITA NEL BORGO - Il Comune di Nemi presenta “Il Natale da Favola nel Borgo”, un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione ... Segnala msn.com