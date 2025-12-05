Inaugurata a Padova l' associazione I Fiumi di Jane | poesia per ' ricostruire' l' uomo

Successo di pubblico per l'inaugurazione ufficiale dell'associazione culturale "I fiumi di Jane", tenutasi presso la sede dell'emittente padovana RadioGamma5. L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, ha voluto celebrare la poesia come ponte tra il Nord e il Sud d'Italia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

