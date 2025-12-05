In via Argiro piantati i primi 8 alberi | In primavera nuovo volto per la strada

I primi 8 alberi sono stati piantati nel cantiere della nuova via Argiro, nel centro di Bari, dove sono in corso i lavori per la riqualificazione complessiva della strada pedonale. Gli operai hanno cominciato la messa a dimora dei primi arbusti che comporranno due filari verdi lungo i 7 isolati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, via Argiro si rinnova: avviata la piantumazione delle nuove alberature - Le nuove essenze arboree – Lagerstroemia rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii – sono state scelte per la loro appartenenza alla flora mediterranea, caratterizzata da bassi fabbisogni idrici e r ... Si legge su giornaledipuglia.com

VIA ARGIRO: INIZIATI GLI INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE DELLE ALBERATURE - Sono cominciati gli interventi di piantumazione delle alberature in via Argiro, a partire dal primo isolato. Lo riporta ilikepuglia.it

Bari, in via Argiro i cantieri di Natale tra disagi, proteste e speranze. E i lavori sono in ritardo - Nessun isolato sarà liberato prima di metà dicembre nonostante i lavori proseguiranno anche a ridosso delle prossime feste (eccetto i giorni «rossi»), nonché nella settimana che porterà a Capodanno ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Via Argiro, con il cantiere affari flop: primi allarmi a soli 5 giorni dall'inizio dei lavori - I campanelli d’allarme erano suonati già in avvio dell’opera, ma ora le segnalazioni e le preoccupazioni si moltiplicano. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Alberi, fiori e cespugli: così rinascerà via Argiro a Bari - Lungo via Argiro, arteria dello shopping nel centro di Bari, saranno piantati 172 nuovi alberi di Lagerstroemia, disposti in filari regolari e arricchiti dalla presenza di fiori rosa o bianchi. Secondo ansa.it