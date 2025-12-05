“Abbiamo ricevuto una dura lezione in Ucraina. Pensavamo che il 70% della popolazione fosse dalla nostra parte, ma si è scoperto che il popolo ucraino era contro di noi. Questo è un fallimento dei nostri servizi segreti”. Queste dichiarazioni sono state fatte dal generale Vladimir Chirkin, militare di carriera dell'esercito russo che è stato comandante del Distretto militare Centrale nel 2010 e successivamente comandate delle forze terrestri russe. In un video che sta circolando sui social in questi giorni, il generale – condannato per corruzione nell'agosto del 2015 ma riabilitato quattro mesi dopo – afferma anche che “tutte le guerre hanno un fine, e in questa guerra il fine, stabilito da Putin, era quello della denazificazione e demilitarizzazione dell'Ucraina, da ottenere con una pianficazione tattica, operativa e strategica” aggiungendo che “non intendo criticare nessuno, ma è mia opinione che la Russia ancora una volta, come successo negli anni e nei secoli passati, ha sottostimato il nemico e sovrastimato il potenziale delle proprie truppe”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “In Ucraina abbiamo sbagliato tutto”. La rivelazione del generale russo sui piani di Mosca