In Ucraina abbiamo sbagliato tutto La rivelazione del generale russo sui piani di Mosca
“Abbiamo ricevuto una dura lezione in Ucraina. Pensavamo che il 70% della popolazione fosse dalla nostra parte, ma si è scoperto che il popolo ucraino era contro di noi. Questo è un fallimento dei nostri servizi segreti”. Queste dichiarazioni sono state fatte dal generale Vladimir Chirkin, militare di carriera dell'esercito russo che è stato comandante del Distretto militare Centrale nel 2010 e successivamente comandate delle forze terrestri russe. In un video che sta circolando sui social in questi giorni, il generale – condannato per corruzione nell'agosto del 2015 ma riabilitato quattro mesi dopo – afferma anche che “tutte le guerre hanno un fine, e in questa guerra il fine, stabilito da Putin, era quello della denazificazione e demilitarizzazione dell'Ucraina, da ottenere con una pianficazione tattica, operativa e strategica” aggiungendo che “non intendo criticare nessuno, ma è mia opinione che la Russia ancora una volta, come successo negli anni e nei secoli passati, ha sottostimato il nemico e sovrastimato il potenziale delle proprie truppe”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sull'Ucraina "abbiamo fatto molti progressi, ma non siamo ancora del tutto al traguardo. Speriamo che ci siano buone notizie nelle prossime settimane su questo fronte". Lo ha detto il vicepresidente statunitense James David Vance. Vai su X
