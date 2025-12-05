In scena Ritorno a casa mostre e poi gli eventi del Natale | gli appuntamenti

Ecco gli eventi di oggi, venerdì 5 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - In scena “Ritorno a casa”, mostre e poi gli eventi del Natale: gli appuntamenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

EMIS KILLA è pronto a riprendersi la scena. A due anni da Effetto Notte (certificato platino), il rapper torna con un nuovo progetto che segna un ritorno netto alla sua essenza: “Musica Triste”, in uscita il 5 dicembre. Per svelare la tracklist delle 15 tracce, Emis h - facebook.com Vai su Facebook

Il capolavoro di Harold Pinter “Ritorno a casa” al Teatro Petrarca in una nuova produzione firmata da Massimo Popolizio - Un viaggio tra umorismo e tragedia, tra liti quotidiane e rapporti familiari corrosi per un’indagine sulla fragilità dei legami, l’ambiguità dei desideri e le zone d’ombra dell’animo umano ... Riporta lanazione.it

Ritorno a casa. L’opera di Pinter al Petrarca - C’è "Ritorno a casa", il capolavoro di Harold Pinter che svela le crisi dell’uomo contemporaneo orchestrando, con un linguaggio ironico fino al sarcasmo, un viaggio nel profondo della natura umana, co ... Da msn.com

In Scena: gli spettacoli e i festival della settimana, dal 13 al 18 maggio - Ritorno a casa, di Harold Pinter Massimo Popolizio mette in scena Ritorno a casa di Harold Pinter che, a 60 anni dalla sua prima rappresentazione, mantiene intatta la sua forza nell’esplorare le ... exibart.com scrive

Esodo Pratelli. Un ritorno a casa - Una mostra con dipinti, ceramiche e disegni di Esodo Pratelli (Lugo 1892 – Roma 1983) alle Pescherie della Rocca di Lugo (RA), città natale dell'artista. Segnala itinerarinellarte.it